Часть тюменской трассы перекроют для установки надземных переходов. Фото - ural.rosavtodor.ru.

В Тюменской области временно перекроют участок (111-й км и 129-й км) автодороги Р-404. Это нужно для установки надземных пешеходных переходов.

– Пролётные строения конструкций будут монтировать ночью 11 ноября. Дважды движение будет перекрываться с 00.00 до 00.40 и с 04.00 до 04.40. Движение будет перекрыто в оба направления, – сообщили в «Уралуправтодоре».

В компании отметили, что строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.