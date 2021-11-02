В Тюмени планируют благоустроить 55 дворов в 2022 году. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени планируют благоустроить 55 дворов в 2022 году. Перечень определяется исходя из предложений горожан и фактического состояния территории.

– Нуждающиеся в преображении дворы определяются по итогам ранжирования. Начало сбора предложений анонсируется на сайте администрации. Жители конкретного двора должны провести общее собрание и принять решение об участии в программе благоустройства, – рассказали в ведомстве.

Кстати, все проекты будущих преобразований в тюменских дворах обязательно согласуются с жителями. Именно они выбирают, как и чем наполнить пространство у своего дома. Во время проведения работ они осуществляют общественный контроль, а после их завершения – приёмку выполненного благоустройства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители старой Лесобазы просят благоустроить заброшенный парк. Мест для гулянья в этом районе практически нет, и, по словам местных жителей, зеленый уголок мог бы стать центром притяжения для детишек и взрослых. Но пока это кажется несбыточной мечтой для горожан.