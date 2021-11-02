Пьяный тоболяк на Хэллоуин зарезал женщину, с которой познакомился накануне. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который убил малознакомую женщину. Трагедия произошла в ночь на 31 октября в квартире дома в 9-м микрорайоне города.

Обвиняемый, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки с 31-летней женщиной, с которой познакомился накануне. В результате ссоры из-за незначительного повода он схватил нож и ударил гостью в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

– Мужчину задержали. В настоящее время ему предъявлено обвинение, и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый вину признал в полном объеме, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Следователи осмотрели место происшествия. Они устанавливают мотивы совершения преступления, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.