В Тобольске среди мусора нашли старинные газеты с карикатурами. Фото - "ТЭО".

Тобольске работники мусоросортировочного завода нашли подшивку старинных газет. Найденные номера «Известий» датированы 1934 годом. К сожалению, часть из них не удалось сохранить, так как рабочие не сразу заметили ценную прессу. К слову, ценность ее пока неизвестна.

– Газеты, которые уцелели, в достаточно хорошем состоянии и аккуратно подшиты. Возможно, они были выброшены какой-то библиотекой или музеем. Они действительно интересны и для обычных любознательных людей, – сообщили в пресс-службе ООО «ТЭО».

По словам главного инженера компании Сергея Шишова, пока еще не решено, как поступить с находкой. Подшивку газеты просушили и оставили на временное хранение на тобольском МСЗ.

– В газетах много планов и рассказов о передовом опыте, информация о достижениях советских граждан и зарубежных событиях, тревожные новости об ещё укоренявшемся тогда в Европе фашизме, – отметил Шишов.