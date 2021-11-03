Тюменец украл у работницы придорожного кафе телефон за 35 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции по Уватскому району поступило сообщение от работницы придорожного кафе. У неё украли сотовый телефон за 35 тысяч рублей. В краже женщина заподозрила одного из посетителей.

Стражи порядка установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, и задержали подозреваемого. Им оказался житель Тюмени 1977 года рождения. Мужчина признался, что, находясь в кафе, обратил внимание на лежащий на прилавке телефон.

– Выбрав момент, когда работница отвернулась, он забрал гаджет и спешно покинул место происшествия. Полицейские изъяли похищенный мобильный телефон и вернули законной владелице, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следователем отдела возбуждено уголовное дело «Кража». В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.