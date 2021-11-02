В больницу Ишима доставили окоченевших мужчин, которые спали на улице без одежды. Фото - ОБ №4 города Ишима.

В областную больницу № 4 города Ишима доставили троих окоченевших мужчин, которые спали на улице без верхней одежды – их заметили очевидцы. Однако пьяные пациенты не задержались в медицинском учреждении.

– Во всех трех случаях мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, на момент поступления были не доступны к контакту. После нескольких часов крепкого сна и пребывания в теплой палате приемного покоя они самостоятельно покинули больницу. В медикаментозной терапии и реанимации не нуждались, – сообщил заведующий приемным отделением Радик Хасанов.

В ОБ № 4 рассказали, что в прошлом году с признаками переохлаждения к ним госпитализировали 14 человек. Специалисты советуют оградить замерзшего человека от холодного воздуха. Если одежда мокрая – ее надо сменить на сухую, положить пострадавшего в горизонтальное положение и укрыть, оставив открытой только голову.

Кстати, при наличии признаков обморожения ни в коем случае нельзя прибегать к отогреванию горячей водой. Пораженные места необходимо накрыть стерильными повязками минимум в 7 слоев.