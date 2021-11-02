В тюменских детсадах выявили плохую воду. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили 43 дошкольных учреждения с начала 2021 года. Они исследовали воду, пищевые продукты, измерили микроклимат и отобрали пробы песка на детских площадках.

– В детсадах исследовано 508 проб питьевой воды по микробиологическим показателям (все пробы соответствовали требованиям) и 339 проб воды по санитарно-химическим показателям (1,2 процента проб не соответствовали требованиям), – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в 8 случаях выявлено несоответствие обязательным требованиям уровня искусственной освещенности. При 1 232 инструментальных измерениях параметров микроклимата неудовлетворительные результаты получены также в 8 случаях – показатели влажности были ниже нормы.

Основная часть выявленных нарушений носили режимный характер. Их тут же устранили в ходе проведения проверок. Руководителям детских дошкольных учреждений выданы предписания по устранению нарушений.