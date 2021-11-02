Из подъезда дома на улице Широтной в Тюмени ранее судимый за наркотики мужчина угнал велосипед. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 1 по Тюмени поступило заявление от 32-летней местной жительницы, что у нее украли велосипед. Двухколесное транспортное средство за 15 тысяч рублей горожанка хранила в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Широтной.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков безработный 30-летний молодой человек, проживающий в этом же доме.

– Подозреваемый пояснил, что ночью взломал противоугонное устройство и похитил велосипед, который затем сдал в комиссионный магазин, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.