Тюменские автобусы дезинфицируют по нескольку раз в день. Фото: Вадим Бегун

Тюменские автобусы дезинфицируют по нескольку раз в день. Качество проведённой работы проверяют сотрудники МКУ «Тюменьгортранс».

– Компании самостоятельно решают, кто именно должен проводить дезинфекцию. Это может быть клининговая компания либо сотрудники перевозчика (как правило, это кондукторы). В свой и без того короткий обеденный перерыв (он длится 30 – 40 минут) им необходимо успеть пообедать, отдохнуть и навести порядок в салоне, в том числе провести дезинфекцию всех контактных поверхностей, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Они заносят данные с номером экипажа, маршрутом, временем проверки, фотоматериалами в специальный сводный реестр, который после передают в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.