В Тюмени 2 ноября 2021 года отключат сразу шесть светофоров

На улице Интернациональной в Тюмени отключат светофоры.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 2 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Менжинского; Щербакова и Коммунальников; Щербакова и Тимуровцев; Интернациональной и Восстания; Интернациональной и Новоселов.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.