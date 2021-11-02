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Общество2 ноября 2021 5:58

В Тюмени 2 ноября 2021 года отключат сразу шесть светофоров

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На улице Интернациональной в Тюмени отключат светофоры.

На улице Интернациональной в Тюмени отключат светофоры.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 2 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Менжинского; Щербакова и Коммунальников; Щербакова и Тимуровцев; Интернациональной и Восстания; Интернациональной и Новоселов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.