Погода на 2 ноября 2021 года в Тюмени: резкое похолодание до -12

В Тюмени ожидается резкое похолодание до -12. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 ноября, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Тюмени небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 11 – 12, днем ожидается минус 7 – 8. Вечером столбики термометров покажут 9 – 10 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, с переходом на северо-западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

2 ноября почитается память святого Артемия. Главными предсказателями погоды для этого дня были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до той поры, когда деревья полностью сбросят листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.