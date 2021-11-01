В Тюмени в ближайшие часы ожидается резкое похолодание до минус 13 градусов

В Тюмени в ближайшие часы ожидается резкое похолодание до - 13 градусов Фото: Татьяна Коркина

Резкое похолодание до минус 13 градусов ожидается в Тюмени в ночь с 1 на 2 ноября 2021 года, сообщает Тюменский гидрометцентр. Температура воздуха ночью упадет до -11…-13 градусов, днем чуть«потеплеет – до -7…-9. Осадков не ожидается, а северный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 м/с. Тюменцев предупреждают, что на дорогах будет гололёд.

В департаменте жизнедеятельности администрации Тюмени напомнили, что из-за понижения температуры на воде начинает образовываться лёд. Но каждый год люди пренебрегают правилами и выходят на тонкий лёд, подвергая свою жизнь опасности. Он не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.