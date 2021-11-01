Скончалась директор Централизованной городской библиотечной системы Светлана Молонок

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Заслуженный работник культуры РФ, почетный работник культуры и искусства Тюменской области, директор Централизованной городской библиотечной системы Светлана Молонок скоропостижно скончалась 31 октября 2021 года. Как сообщили коллеги Светланы Егоровны, формированию и развитию библиотечного дела Тюменской области она посвятила более 40 лет.

«Светлана Егоровна была одарённым руководителем, надёжным другом и отзывчивым человеком. Её смерть – невосполнимая и тяжёлая утрата для всех нас. Светлая ей память!» – написали коллеги в паблике «Библиотеки Тюмени» в VK.

«Комсомольская правда» – Тюмень» выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы Егоровны.