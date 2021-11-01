Замначальника УФСИН Андрей Рукосмотров останется под домашним арестом до 4 февраля 2022 года

Замначальника УФСИН Андрей Рукосмотров останется под домашним арестом до 4 февраля 2022

Срок домашнего ареста для заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области Андрея Рукосмотрова, который обвиняется в получении взятки, продлен на 3 месяца, до 4 февраля 2022 года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, ходатайство следователя по особо важным делам СК РФ по региону рассмотрел Ленинский районный суд.

Напомним, будучи в должности, Рукосмотров не брезговал взятками, из-за чего смог незаконно обогатиться на сумму более 370 тысяч рублей. Заполучить деньги силовику помогли госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя.

Когда силовика задержали, он не стал отрицать свою причастность к данной схеме и сознался.