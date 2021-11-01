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Звезды1 ноября 2021 13:59

Педагоги детских центров научат тюменцев валять шерсть и рисовать березы и церкви

Мастер-классы проходят в преддверии Дня народного единства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: центр "Бригантина"

Фото: центр "Бригантина"

Педагоги центра развития творчества детей и юношества «Бригантина» и детско-юношеского центра «Вероника» с 1 по 4 ноября 2021 года проводят творческие онлайн-марафоны «Узнай Россию», приуроченные ко Дню народного единства. Все желающие могут посетить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству.

По словам методиста «Бригантины» Елены Стефанович, преподаватели центра готовят для тюменцев мастер-класс по валянию из шерсти и два мастер-класса по изобразительному искусству. Педагоги научат ребят валять маленькие валеночки и рукавицы из шерсти и рисовать березы и церкви, сообщает «Тюменская линия».

Мастер-классы опубликуют на стене в группе центра «Бригантина» в VK. В группе детско-юношеского центра «Вероника» тоже будут публиковать интересные видеоуроки, не пропустите!