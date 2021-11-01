Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 ноября 2021 года: заболели еще 340 человек

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 ноября 2021: заболели ещё 340 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 ноября увеличилось на 340 человек, включая 56 детей. Таким образом, всего с начала пандемии ковид подхватили 71 120 человек.

За прошедшие сутки от ковида излечились 112 человек, с начала пандемии – 58 513 человек. Под медицинским наблюдением находятся 36 409 человек, на искусственной вентиляции легких – 41 пациент.

Вакцинированы против коронавируса 701 072 человека, полный курс прошли 645 860 человек.