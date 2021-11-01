В Тюмени мужчина испугался жены, которая заявилась домой с распоротой до кровищи ногой Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Первую помощь накануне, 31 октября, оказал житель Тюмени своей жене, которая около часа ночи возвращалась домой, упала и распорола ногу. Мужчина испугался вида крови, когда увидел супругу с распоротой ногой, но обработал кожу вокруг раны перекисью и наложил повязку. Однако, увидев, что кровь не останавливается, обратился за помощью к медикам.

– Боюсь, что у нее перебита артерия, кровь все равно не останавливается, – сказал мужчина диспетчеру станции скорой помощи.

Через 13 минут после звонка бригада скорой была на месте. Фельдшеры диагностировали у женщины кровоточащую рану на левом колене размером 5 на 2 сантиметра. После того как медики оказали ей помощь, они доставили её в областную клиническую больницу № 2.

В общей сложности с 30 по 31 октября врачи и фельдшеры скорой помогли 1023 жителям Тюмени и Тюменского района. Из них 618 вызовов – экстренные, остальные – неотложные. Госпитализировано 463 пациента.