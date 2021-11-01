Тюменским родителям помогут сформировать интерес у детей к учебе Фото: Татьяна Коркина

Наверняка каждый из нас, родителей, хотя бы раз задумывался о том, как замотивировать ребенка выполнять домашние задания, как сделать процесс обучения интересным и увлекательным для ребенка, как приучить ребенка к самостоятельности. На желание учиться влияет много факторов: и зрелость ребенка, и готовность к школе, и разные конфликты, начиная от внутрисемейных, заканчивая конфликтами с друзьями и учителями.

– В разные дни недели мой ребенок идет с разным настроением в школу, – рассказывает руководитель проекта «Факультет осознанного родительства» Наталия Ситова. – Я стала проводить своеобразное расследование. Как оказалось, те предметы, которые интересны ребенку, улучшают его настроение и вызывают большее желание идти в школу, а те, которые неинтересны, ухудшают. Стали проводить беседы, искать интересные моменты и в неинтересных ребенку предметах. По-моему, сын стал с бОльшим желанием ходить в школу.

Как сформировать интерес к учебе, к получению новых знаний, не только школьных, но и и в других сферах – обо всем этом поговорим на прямом эфире в «Инстаграме»: @detkityumen.ru с психологом Мариной Дунайцевой!

Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас в теме на форуме, ответы на них вы получите 3 ноября в 13.30 во время прямого эфира на тему «Эта странная штука МОТИВАЦИЯ. Где ее найти и как воспитать?». Также можно задать свои вопросы в прямом эфире во время семинара.

Проект «Факультет осознанного родительства» начал свою работу две недели назад, и наша тема, которая была озвучена на прошлой неделе, – «Травля ребенка. Когда стоит вмешаться?». Ознакомится с материалами по этой теме, вы сможете в нашей Библиотеке.

Для участия в семинарах «Факультета осознанного родительства» просим вас пройти РЕГИСТРАЦИЮ.