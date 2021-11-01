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Общество1 ноября 2021 9:57

В Рощино сожгли зерновку рода Callosobruchus, «прилетевшую» в Тюмень вместе с таджиками

Карантинный объект опасен для растений
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Рощино сожгли зерновку рода Callosobruchus, «приехавшую» в Тюмень вместе с таджиками

В Рощино сожгли зерновку рода Callosobruchus, «приехавшую» в Тюмень вместе с таджиками

Фото: Татьяна Коркина

При досмотре ручной клади и багажа пассажиров рейса из Таджикистана в аэропорту Рощино нашли зерновку рода Callosobruchus – карантинный объект. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, эту зерновку изъяли и сожгли в специальной печи аэропорта по заявлению владельца.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в международном секторе пункта пропуска аэропорта Рощино во время досмотра багажа и ручной клади у пассажира выявлено 5,8 кг овощей и риса. Мужчина прибыл рейсом № 691 из Ташкента Республики Узбекистан. У гостинцев отсутствовали фитосанитарные сертификаты.