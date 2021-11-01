В Тюмени поймали с наркотиками 18-летнего парня, который сбивался при разговоре с полицейскими

В Тюмени поймали с наркотиками 18-летнего парня, который сбивался при разговоре с полицейскии Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено против 18-летнего жителя Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ночью сотрудники ППС остановили его для проверки документов. Юноша заметно волновался при общении с полицейскими и сбивался, поэтому они решили осмотреть парня.

В присутствии понятых у молодого человека изъяли сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что это не что иное, как наркотик, массой 0,62 грамма. По словам парня, наркотики он купил для личного употребления.

Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы, сейчас молодой человек отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на тюменской трассе задержали водителя с крупной партией наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.