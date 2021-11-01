Два человека погибли на трассе Тюмень - Курган, въехав на огромной скорости в бензовоз. Фото: Мегатюмень

Жесткое ДТП с бензовозом произошло накануне, 31 октября, около 21 часа недалеко от п. Леваши Исетского района. Как сообщает Megatyumen.ru, водитель «КИА-Рио» из Курганской области на большой скорости выехал на встречку, где в этот момент ехала фура.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области подтвердили информацию о ДТП на 159-м километре автодороги Курган – Тюмень. Там уточнили, что бензовоз был пустой.

В результате ДТП водитель иномарки и пассажирка, сидевшая сзади слева, погибли. Девушка, которая сидела на переднем сиденье, госпитализирована с подозрением на перелом ноги и спины. По словам очевидцев, она сильно кричала и плакала от боли.