Разукрашенное электронное пианино помогает голышмановским ребятишкам изучать звуки и цвета Фото: Татьяна Коркина

Пятнадцать ребятишек с ДЦП, задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи и слабослышащие посещают компенсирующую группу «Солнышко» в голышмановском саду «Ягодка». За «особыми» детьми следят два воспитателя, учитель-логопед, дефектолог, музыкальный руководитель, ассистент и психолог. Детки приходят на весь день, на полдня или просто на консультации, сообщает «Мегатюмень».

Жительница поселка Голышманово Екатерина Парфенова привела сюда своего сына Славу после того, как группу только открыли. Мальчик молчал до двух лет: мама с ним общалась только жестами. Но после посещения группы он стал произносить отдельные слова, а позже – целые предложения.

- С ним ежедневно работают логопед, психолог и дефектолог и спустя год я заметила в развитии сына существенные улучшения. Будем продолжать заниматься усердно: и в детсаду, и дома, - рассказала Екатерина Парфенова.

Для развития мелкой моторики дети пользуются песочным столом, фибродождем, мультимедиа-проекторов, интерактивной доской, играми и электронным пианино. С его помощью ребятишки изучают не только звуки, но и цвета.