Ялуторовские дети превратятся в волков, обезьян и птиц в постановке «Книга джунглей» по Киплингу Фото: pixabay.com

Более 50 юных актеров в возрасте от 5 до 14 лет примут участие в спектакле «Книга джунглей» по Киплингу, которую представит ялуторовская детская театральная студия «Мы». Некоторые из ребят даже брали специальные уроки, чтобы научиться трюкам. По словам режиссера спектакля, руководителя студии Татьяны Леонтьевой, дети сыграют, в том числе, волчат и взрослых волков, обезьян и птиц.

- Каждый ребенок нашел себе нишу и стал полезен. Это, наверное, самый массовый проект для нашей студии, - цитирует Татьяну «Тюменская линия».

Режиссер рассказала, что ребятам было интересно осваивать этот сложный материал, попутно разбирая повадки животных. Например, дети, играющие обезьян, осваивали для роли сценические движения и трюки. Ведь в постановке есть элементы, которые они будут исполнять в воздухе с использованием ремней.

Первоначально премьеру спектакля наметили на 30 октября 2021, но из-за коронавируса отложили, предположительно, до конца ноября.