USB-разъемы в тюменских автобусах портятся из-за пассажиров, которые заклеивают их жвачками Фото: Татьяна Коркина

Только четверть пассажиров автобусов и маршруток в Тюмени оплачивают проезд наличными, остальные пользуются банковскими картами и проездными. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу ТПАТП №1. Впервые терминалы оплаты появились в автобусах ещё в 2008 году.

Сейчас тюменцев возят по городу и за город 475 автобусов ТПАТП №1, 298 из которых оснащены кондиционерами, а в 133 установлены USB-разъемы. Специалисты каждый день проверяют системы кондиционирования, а USB-разъёмы – по мере поступления информации о неисправности. Обычно все неисправности устраняются в нерабочие дни.

Причинами неисправностей может быть обрыв проводов, перегоревший предохранитель и действий самих пассажиров. Некоторые клеят жвачки на разъемы, пихают в них бумажки и повреждают их.