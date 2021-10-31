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Здоровье31 октября 2021 13:11

Число заболевших коронавирусом на 31 октября 2021 года увеличилось на 339 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 31 октября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом на 31 октября 2021 года увеличилось на 339 человек

Число заболевших коронавирусом на 31 октября 2021 года увеличилось на 339 человек

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на 31 октября 2021 года увеличилось на 339 человек, в т.ч. 50 детей. Таким образом, с начала пандемии ковид подхватили 70 780 человек.

За сутки от «короны» излечились 113 человек (за весь период – 58 401 человек). На искусственной вентиляции легких находятся 43 человека, под медицинским наблюдением находятся 36 041 человек.

Против коронавируса вакцинированы 697 422 человека, полный курс прошли 643 057 человек.