Число заболевших коронавирусом на 31 октября 2021 года увеличилось на 339 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на 31 октября 2021 года увеличилось на 339 человек, в т.ч. 50 детей. Таким образом, с начала пандемии ковид подхватили 70 780 человек.

За сутки от «короны» излечились 113 человек (за весь период – 58 401 человек). На искусственной вентиляции легких находятся 43 человека, под медицинским наблюдением находятся 36 041 человек.

Против коронавируса вакцинированы 697 422 человека, полный курс прошли 643 057 человек.