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Здоровье31 октября 2021 12:31

В Тюмени волонтеры сымитировали аварию с автобусом, чтобы обучить школьников основам оказания первой помощи

В регионе стартовал просветительский проект «ПрофМед»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени волонтеры сымитировали аварию с автобусом, чтобы обучить школьников основам оказания первой помощи

В Тюмени волонтеры сымитировали аварию с автобусом, чтобы обучить школьников основам оказания первой помощи

Фото: Татьяна Коркина

Шесть команд по 10-15 человек примут участие в просветительском проекте «ПрофМед», который проведут волонтеры-медики тюменского регионального отделения. Они покажут ученикам 9-11 классов, которые хотят связать жизнь с медициной, как оказывать первую помощь, прочитают лекции о донорстве и правовых основах. В финале ребята применят знания на практике.

По словам волонтера-медика Валерии Новопашиной, волонтеры имитируют конкретный случай. Например, недавно имитировали аварию с автобусом, а ребята должны были сориентироваться и оказать помощь «пострадавшим».

Добровольцы хотят расширить географию проекта на районы Тюменской области, чтобы деревенские школьники проверили желание стать медиками на практике, сообщает "Вслух.ру".