В Тюмени прикрыли забегаловки с шашлыками и шаурмой за нарушение «антиковидных» мер: список Фото: pixabay.com

Штрафы на общую сумму 1,8 миллионов рублей получили 45 тюменских предприятий за нарушение «антиковидных» мер, а всего в отношении нерадивых предпринимателей в октябре 2021 года составлено 76 протоколов, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Чаще всего предприниматели не проводят обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса. У многих нет дезинфицирующих средств, нарушен режим уборки, дезинфекции и проветривания, отсутствует входной фильтр и маски. Основная доля нарушений – на объектах торговли.

В суд направлены дела в отношении 14 объектов, которые могут приостановить деятельность. Шесть уже прикрыли: