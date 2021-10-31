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Общество31 октября 2021 12:12

В Тюмени прикрыли забегаловки с шашлыками и шаурмой за нарушение «антиковидных» мер: список

Они временно приостановили деятельность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени прикрыли забегаловки с шашлыками и шаурмой за нарушение «антиковидных» мер: список

В Тюмени прикрыли забегаловки с шашлыками и шаурмой за нарушение «антиковидных» мер: список

Фото: pixabay.com

Штрафы на общую сумму 1,8 миллионов рублей получили 45 тюменских предприятий за нарушение «антиковидных» мер, а всего в отношении нерадивых предпринимателей в октябре 2021 года составлено 76 протоколов, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Чаще всего предприниматели не проводят обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса. У многих нет дезинфицирующих средств, нарушен режим уборки, дезинфекции и проветривания, отсутствует входной фильтр и маски. Основная доля нарушений – на объектах торговли.

В суд направлены дела в отношении 14 объектов, которые могут приостановить деятельность. Шесть уже прикрыли:

Список компаний, которые временно закрыли. Фото: Роспотребнадзор

Список компаний, которые временно закрыли. Фото: Роспотребнадзор