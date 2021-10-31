Молодой парень погиб в столкновении двух автомобилей на дороге Ялуторовск - Ярково. Ещё шестеро ранены Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 14-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково накануне, 30 октября, столкнулись два автомобиля. В результате аварии ранены шесть человек, включая троих 17-летних подростков, один человек погиб, это 18-летний парень. По предварительным данным, из-за сложных погодных условий водители нарушали очередность проезда и не выбирали безопасную скорость и дистанцию.

ДТП в ночное время суток. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ещё два ДТП произошли на трассах Тюмень – Омск и Тюмень – Ханты-Мансийск. Две аварии устроили пьяные женщины-водители на Щербакова и Эрвье в Тюмени, одна из которых ехала на летней резине. Троих пешеходов, которые шли по краю дороги, сбили в селе Денисово Исетского района.

В общей сложности за сутки в Тюменской области произошло 11 ДТП. Один человек погиб, 27 человек, включая семерых детей, ранены.