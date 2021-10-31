Женщина и двое детей пострадали в ночном пожаре на Мельникайте, 28 в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

Двое детей и их мать отравились угарным газом во время ночного пожара по ул. Максима Горького, 28 в Тюмени. По информации ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании квартиры и балкона на третьем этаже поступило в 2.31. Специалисты газодымозащитной службы эвакуировали из дома 20 человек и спасли ещё двоих, а вот пострадавшим женщине и её детям потребовалась помощь медиков.

Общая площадь пожара составила 46 квадратных метра, из которых 40 квадратов – квартира и балкон квартиры на третьем этаже, остальные 6 – площадь двух соседних балконов.

Пожар ликвидировали в 3:11. Его тушили 7 единиц спецтехники МЧС и 27 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.