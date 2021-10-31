ГИБДД напоминает тюменцам о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток Фото: Татьяна Коркина

Процент смертности в авариях в темное время суток составляет более 60% от всех погибших пешеходов. Поэтому так необходимо проводить профилактическую работу с населением и говорить о том, что нужно использовать световозвращатели при движении в сумерки.

Особенно опасно, когда пешеходы без таких элементов ходят по обочинам и краю проезжей части загородных дорог и федеральных трасс. Даже ночью на этих трассах интенсивное движение, особенно в октябре-ноябре. В эти месяцы коротки световой день, грязные обочины, мокрая и скользкая проезжая часть.

Благодаря теплой сухой погоде в октябре число погибших пешеходов в Тюменской области по сравнению с 2020 годом уменьшилось вдвое – с шести до трех человек.

Госавтоинспекция призывает тюменцев не ходить по обочинам загородных трасс и использовать световозвращающие элементы.