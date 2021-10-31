В Голышманово педагоги-энтузиасты помогают детям из малообеспеченных семей заполнить проблемы в знаниях Фото: Татьяна Коркина

Более сотни детей из малообеспеченных и многодетных семей станут участниками проекта «Читаем, пишем, решаем и повторяем вместе» Голышмановского Совета ветерана. Педагоги, пенсионеры и работающие люди помогают ребятам заполнить проблемы в знаниях. Как рассказала социальный репетитор по математике Ирина Кузьминых, после занятий ребята хорошо сдали экзамены. Одни поступили в колледжи, другие – продолжили учиться в школе.

По словам руководителя проекта «Читаем, пишем, решаем и повторяем вместе» Светланы Желтоуховой, в 2021 году старшеклассников стали готовить к ЕГЭ, а дошкольников – к школе. Хотя первоначально педагоги помогали детям готовиться к итоговой аттестации в формате ОГЭ по русскому, математике, биологии и истории.

Итоги проекта подведут в конце декабря 2021 года. Инициаторы уже разработали проект на следующие 7 месяцев «Оттачиваем знания вместе», который тоже направили на конкурс Президентских грантов.