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Экономика31 октября 2021 10:54

В Тобольском районе предпринимательнице помогли получить участок для обустройства магазинчика

Администрация предлагает бизнесменам более 50 участков
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация Тобольского района

Фото: администрация Тобольского района

Предприниматель из деревни Медведчикова Тобольского района Марина Казанцева открыла новый магазин смешанных товаров. Перед тем, как реализовать инвестиционный проект, она арендовала помещение, а уже потом решила направить оставшиеся деньги на развитие дела. Марина разработала проект и обратилась за помощью в проектный инвестиционный офис Тобольского района.

Специалисты помогли Марине получить земельный участок и подключить будущий магазин к электричеству и водоснабжению, сообщает «Тюменская линия».

Как рассказали в администрации Тобольского района, администрация предлагает более 50 участков, чтобы разместить нестационарные торговые точки. Для этого предпринимателям нужно обратиться в инвестиционный проектный офис района.