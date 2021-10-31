В Тобольском районе предпринимательнице помогли получить участок для обустройства магазинчика

Фото: администрация Тобольского района

Предприниматель из деревни Медведчикова Тобольского района Марина Казанцева открыла новый магазин смешанных товаров. Перед тем, как реализовать инвестиционный проект, она арендовала помещение, а уже потом решила направить оставшиеся деньги на развитие дела. Марина разработала проект и обратилась за помощью в проектный инвестиционный офис Тобольского района.

Специалисты помогли Марине получить земельный участок и подключить будущий магазин к электричеству и водоснабжению, сообщает «Тюменская линия».

Как рассказали в администрации Тобольского района, администрация предлагает более 50 участков, чтобы разместить нестационарные торговые точки. Для этого предпринимателям нужно обратиться в инвестиционный проектный офис района.