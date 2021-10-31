Как отправить посылку на почте в Тюменской области быстро и без посещения отделения

Фото: Почта России

Около 300 тысяч посылок (44,3% предзаполненных и 15,3% предоплачнных) отправили жители Тюменской области с января по сентябрь 2021 года. Посылки, оформленные онлайн, составляют почти половину всех отправлений. Отправления посылок из дома особенно актуальны в период пандемии коронавируса, так как не нужно находиться на почте лично.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Почты России, сэкономить время и обойтись без заполнения бланков при отправке посылок можно с помощью сервисов предзаполненных и предоплаченных посылок. Чтобы отправить такую посылку, нужно заполнить на сайте или в мобильном приложении почты адрес отправителя и получателя.

- Программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Уже готовую для отправки посылку необходимо отнести в любое почтовое отделение в течение трех дней. В отделении оператор отсканирует трек-номер, взвесит посылку и озвучит сумму к оплате, - отметили в пресс-службе.

Ещё быстрее пойдет дело, если воспользоваться онлайн-оплатой. Такие посылки принимают операторы без очереди. Все, что нужно – это передать её сотруднику почты. Чек клиент получит по электронной почте.