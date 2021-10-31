Лобода - о компьютерном томографе за 80 миллионов в ишимской больнице: «Проблем не будет» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Поставка нового габаритного оборудования началась в приемном отделении ишимской Областной больницы №4: здесь уже установили новую мебель, полностью укомплектованы кабинеты. Когда в больнице запустят компьютерный томограф и рентген, начнется прием плановых, экстренных и неотложных пациентов.

На днях в больницу поступили рентгенологическая диагностическая система и новый 64-срезовый компьютерный томограф общей стоимостью около 80 миллионов рублей. Всего на укомплектование больницы оборудованием потратили 108 миллионов рублей, ещё 81 миллион пошел на реконструкцию приемного отделения.

По словам главврача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева, благодаря появлению нового оборудования, в больнице решат несколько проблем.

- На имеющемся томографе в отделении лучевой диагностики мы будем обследовать амбулаторных пациентов, а в приемном отделении - поступающих на госпитализацию больных и тех, кто уже получает лечение в стационаре, - отметил Вячеслав Афанасьев.

Цифровой аппарат, который подключат к радиологической информационной системе, позволит проводить рентгеноскопию в нескольких положениях пациента: лежа, сидя, стоя. Врачи смогут увидеть снимок, находясь в любой точке мира. Как отметил заведующий отделением лучевой диагностики Михаил Лобода, новое оборудование врачам знакомо, поэтому проблем с освоением программы не будет.