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Спорт30 октября 2021 18:54

ФК «Тюмень» сыграет с сильнейшей командой «Волга» в Ульяновске 31 октября 2021

Нашему клубу осталось сыграть 4 игры в 2021 году
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ФК «Тюмень»

Фото: ФК «Тюмень»

Два выездных и два домашних матча осталось провести в 2021 году ФК «Тюмень», который заканчивает первую часть ОЛИМП-Первенства России II дивизиона ФНЛ среди команд четвёртой группы. Завтра тюменцы сыграют с командой «Волга» в Ульяновске, а в День народного единства 4 ноября – с «Челябинском». Обе команды очень сильные: первая возглавляет турнирную таблицу, а вторая находится на строчку ниже.

«Тюмень» находится в тройке лидеров. По результатам 15-ти игр футбольный клуб набрал 32 очка, одержав 10 побед и получив три поражения и две ничьи, сообщает «Вслух.ру».

Онлайн-трансляцию завтрашнего матча можете посмотреть ниже уже завтра.

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Online-трансляция матча «Волга» - «Тюмень»
Online-трансляция матча «Волга» - «Тюмень»