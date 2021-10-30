ФК «Тюмень» сыграет с сильнейшей командой «Волга» в Ульяновске 31 октября 2021

Фото: ФК «Тюмень»

Два выездных и два домашних матча осталось провести в 2021 году ФК «Тюмень», который заканчивает первую часть ОЛИМП-Первенства России II дивизиона ФНЛ среди команд четвёртой группы. Завтра тюменцы сыграют с командой «Волга» в Ульяновске, а в День народного единства 4 ноября – с «Челябинском». Обе команды очень сильные: первая возглавляет турнирную таблицу, а вторая находится на строчку ниже.

«Тюмень» находится в тройке лидеров. По результатам 15-ти игр футбольный клуб набрал 32 очка, одержав 10 побед и получив три поражения и две ничьи, сообщает «Вслух.ру».

Онлайн-трансляцию завтрашнего матча можете посмотреть ниже уже завтра.