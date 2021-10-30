ГИБДД Тюменской области расскажет молодым водителям о ДТП при помощи шоковой пропаганды Фото: Татьяна Коркина

Социальную компанию по обеспечению безопасности молодых участников дорожного движения проведет в ноябре 2021 года областная Госавтоинспекция. По информации ведомства, использовать будут в том числе и шоковую пропаганду. Кампания пройдет в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП.

Молодые люди часто не соблюдают правила дорожного движения. Как результат – множество ДТП. Например, в 2021 году у нас в регионе произошло 460 аварий с молодыми людьми от 18 до 23-х лет. В них погибли 29 человек, 720 ранены.

Молодым участникам покажут небольшие видеоролики о последствиях аварийных ситуаций, которые часто водители и пешеходы формируют сами.