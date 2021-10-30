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Общество30 октября 2021 14:42

Участники проекта «Киберпатруль Тюменской области» поборются за увлажнитель воздуха

В регионе стартует новый онлайн-проект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Участники проекта «Киберпатруль Тюменской области» поборются за увлажнитель воздуха

Участники проекта «Киберпатруль Тюменской области» поборются за увлажнитель воздуха

Открытый марафон, который поможет родителям привить здоровый образ жизни детям, состоится в Тюмени со 2 по 8 ноября 2021 года. Чтобы принять участие в онлайн-проекте, нужно вступить в группу «Киберпатруль Тюменской области» и написать в сообщения группы «Я хочу в марафон». Потом нужно заполнить анкету и получить приглашение в закрытый час для участников. Там родители пообщаются с другими участниками и получат задания от организаторов.

Эти задания и мини-эфиры дадут эксперты: фитнес-тренер Екатерина Кудрявцева, нутрициолог Светлана Пан и специалист по детскому здоровью Татьяна Третьякова, педагог-психолог Леся Хлебникова. Они расскажут, как правильно питаться, соблюдать режим дня, сохранять физическое и психическое здоровье.

Задания нужно будет публиковать в своих соцсетях. За каждое выполненное задание и прослушанные лекции участникам начислят баллы. Участники, которые наберут больше всего баллов, получат увлажнитель воздуха. Итоги подведут 8 ноября.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», киберпатруль помогает родителям уберечь детей от негативных явлений в интернете и реальной жизни.