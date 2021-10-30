Жительница Тобольска получила финансовую помощь на открытие психологической студии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Психологическую студию открыла жительница Тобольска Эмма Козлова по программе «Самозанятость». Теперь она проводит индивидуальные психологические консультации, групповые тренинги и арт-терапию.

В этом году Эмма потеряла работу, после чего встала на биржу труда в Центр занятости. Там она узнала, что есть возможность получить государственную поддержку и открыть свое дело. По словам предпринимательницы, психология – её давняя мечта. Она обучилась по программе «Азбука предпринимателя» в «Инвестиционном агентстве Тюменской области», созданной специально для тех, кто хочет начать все с нуля.

На финансовую помощь (192 тысячи рублей) Эмма купила методические пособия и пакеты с практическими трансформационными играми, которые имеют начало и конец. Приходя на игру, клиент сразу получает результат, сообщает «Тюменская линия». Такие игры снимают тревожность, напряжение и заменяют 5-6 консультаций с психологами.

Эмма уверен, что для того, чтобы начать собственное дело, нужно быть смелее и увереннее. Конечно, нужны финансовые и личные затраты, но, если верить в себя, обязательно все получится.