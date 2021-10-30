Тюменские травматологи помогли пациентки из Севастополя, которая не могла сгибать ногу Фото: Татьяна Коркина

Более 150 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов провели с начала 2021 года врачи травматолого-ортопедического отделения Областной клинической больницы №1. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, такие операции применяют при артрозе, переломе шейки бедра и других серьезных заболеваниях.

Например, 41-летней пациентки из Севастополя сделали операцию из-за артроза. Женщина не смогла сгибать ногу, хотя занималась спортом и уже не обращала внимание на боли. Со временем её состояние ухудшилось, что начало мешать ей в работе (она работает хирургом). Коллеги порекомендовали ей обратиться к травматологу-ортопеду ОКБ№1 Андрею Стасюку, который помог ей справиться с проблемой.

По его словам, операции по эндопротезированию – эффективный метод лечения артроза. Врачи заменяют тазобедренный и коленный суставы как полностью, так и частично.

- В нашем отделении есть все необходимое, чтобы оказывать современную помощь, — прокомментировал Андрей Стасюк.

Благодаря помощи врачей, пациентка стала чувствовать себя лучше. Пока она будет передвигаться на костылях, но потом ей не нужно будет задумываться о том, как сесть и встать.