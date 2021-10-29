В Тюменской области отменили пожароопасный сезон, введенный в середине весны 2021 года Фото: Татьяна Коркина

Пожароопасный сезон, введенный в Тюменской области 15 апреля 2021 года, отменяется с 1 ноября. Постановление об отмене пожароопасного режима подписал губернатор региона Александр Моор.

Как отметили в оперативном штабе Тюменской области, сезон отменен из-за отсутствия пожарной опасности в лесах и с учетом нашего климата. Другими словами, в Тюменской области уже установились низкие температуры и дождливая погода.

Напомним, в 2021 году лесные пожары бушевали на территории Тюменской области. Например, в мае были уничтожены 25 дачных домов, пострадавшие получили финансовую помощь. Мы показывали вам, как в регионе тушили лесные пожары и как они выглядели в Тюменском районе.