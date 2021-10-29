Депутат городской Думы Роман Явныч назначен директором Тюменского театра кукол. Фото: ТКТО

Экс-телеведущий, бывший заместитель директора ГТРК «Регион-Тюмень», депутат городской думы Роман Явныч назначен директором Тюменского театра кукол. О кадровом решении сегодня, 29 октября, сообщили коллективу театра.

Как сообщили в пресс-службе Концертно-театрального объединения, Роман Явныч работал артистом в театре кукол с 1999 по 2005 годы. Здесь он начал свою профессиональную деятельность после службы в армии.

Роман Явныч окончил Тюменский государственный институт культуры по специальности «режиссёр театрального коллектива» в 2005 году. Работал на телеканале «Тюменское время», а на ГТРК «Регион-Тюмень» курировал работу службы информационных программ, был автором и ведущим нескольких проектов. Он активно пропагандирует здоровый образ жизни, занимается моржеванием, а свое назначение на должность директора театра кукол считает возвращением домой.

Женат, воспитывает троих детей.