В Тюмени пенсионерка, изрезавшая мужа ножом в живот, спину и грудь, отправится под суд Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи завершили расследование уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 60-летней жительницы Тюмени, которая обвиняется в убийстве мужа. Об этом сегодня, 29 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Трагедия разыгралась 25 сентября в одной из квартир дома на ул. Мельникайте. В тот день пенсионерка и её ровесник-муж в очередной раз поругались. Тогда женщина схватила нож и пырнула им благоверного в грудь, живот и спину 7 раз. От полученных ранений мужчина умер на месте.

Пенсионерку задержали, сейчас ей предъявлено обвинение. На допросе она рассказала следователю, по какой причине и зачем убила своего мужа. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и провели судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. Дело направлено в суд.