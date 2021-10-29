Суд оставил в СИЗО экс-главу тюменского шахматного клуба, который подозревается в изнасиловании ребенка Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения 32-летнему экс-директору шахматного клуба. Подозреваемый в изнасиловании девочки просидит в СИЗО до 23 ноября 2021 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, мужчину задержали 25 августа 2021 года по постановлению Ленинского районного суда за изнасилование участницы клуба. Адвокат подозреваемого просил суд отменить решение отправить его в СИЗО, так как якобы не было доказательств совершенного преступления. По словам адвоката, его подзащитный безупречно работал учителем физкультуры в школах региона, а потом возглавил созданный им шахматный клуб.

Однако суд, изучив все обстоятельства дела, сделал вывод, что подозреваемый не заслужил смягчения меры пресечения, и оставил его в СИЗО. О том, что мужчина изнасиловал ребенка, стало известно от самой потерпевшей, которая рассказала о преступлении школьному психологу во время отдыха в летнем лагере.