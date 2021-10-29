В Тюменской области нарушителей «антиковидного» режима отштрафовали почти на 1,5 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Тюменской области усилят контроль за соблюдением мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. По её словам, с начала октября в Тюменской области проверили 280 объектов, в 14% из них выявлены нарушения.

Всех нарушителей антиковидного режима привлекли к административной ответственности. Например, восемь предприятий приостановили свою работу, ещё 35 компаний должны выплатить штраф на сумму почти 1,5 миллиона рублей.

Полиция проводит выборочную проверку соблюдения режима изоляции на дому так называемыми «контактными» лицами.