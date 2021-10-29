Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 29 октября 2021 года увеличилось на 336 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 29 октября 2021 года увеличилось на 336 человек, включая 47 детей. Таким образом, общее число заразившихся «короной» составило 70 104. За сутки выздоровели 117 человек (за весь период – 58 173).

На искусственной вентиляции легких находятся 43 пациента из общего числа заболевших, под медицинским наблюдением остаются 35 266 человек.

Против коронавируса вакцинированы 683 868 человек, полный курс прошли 632 388 человек.