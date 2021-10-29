В Тюменской области уничтожили миллионы яиц, тонны колбасы и полуфабрикатов из-за птичьего гриппа Фото: Татьяна Коркина

Более 12 миллионов штук яиц, 113 килограммов куриного жира, почти 1,5 тонны куриного филе, более 1,6 тонны колбасных изделий и 54,5 тонны куриных полуфабрикатов уничтожили на птицефабрики «Боровская» из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Из очага высокопатогенного вируса птичьего гриппа вывезли всех куриц.

В Тюменском, Казанском, Упоровском, Ялуторовском и Бердюжском районе по-прежнему действуют 7 очагов птичьего гриппа.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы обнаружили на личных подворьях массовое заболевание кур или их гибель, срочно обращайтесь в ветеринарную службу и управление Россельхознадзора.