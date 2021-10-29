На трассе Тюмень - Екатеринбург машину разорвало на две части: погибли водитель и его пес Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Смертельное ДТП произошло накануне, 28 октября, на 305-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. По данным областной Госавтоинспекции, 33-летний водитель «Хонды» решил обогнать грузовик с правой стороны и задел обочину. В результате машину отбросило на бетонный столб и разорвало на две части.

Дорога была мокрой Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В машине находились водитель и его собака-питбуль, от полученных травм они погибли на месте. Известно, что в автомобиле нашли бутылку пива, но был ли пьян водитель, определит посмертная экспертиза.

– У тюменца не было грубых нарушений ПДД. Дорога в момент ДТП была мокрой, шел мелкий дождь, – рассказали в ГИБДД. – Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени эвакуатор на высокой скорости сбил девушку. Именно в этом месте студенты колледжа часто перебегают дорогу.