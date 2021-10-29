В Тюменской области каждый день проводят 8-10 тысяч тестов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тюменской области каждый день выполняется от 8 до 10 тысяч лабораторных исследований по диагностике коронавируса. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. По её словам, среднесуточный показатель охвата тестами по итогам минувшей недели составил 559 на 100 тысяч населения.

С момента поступления биоматериала в лабораторию должно пройти не более 24 часов, чтобы получить результат. Все результаты (100 процентов) передаются на «Госуслуги», что ускоряет информирование людей о результатах тестирования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Тюменской области закроют всё, кроме больниц, аптек и магазинов. А с 8 ноября для посещения кинотеатров, театров, цирка, концертных залов вводятся QR-коды.