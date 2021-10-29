Опубликована схема новых платных парковок в центре Тюмени на Герцена, Профсоюзной и Советской Фото: Татьяна Коркина

С 29 ноября парковки в границах улиц Челюскинцев, Герцена, Профсоюзной и Советской в Тюмени станут платными. Об этом сообщили в официальном паблике «Дороги Тюменской области» в соцсети VK.

За один час в будни с 7 до 19 часов придется оставить 30 рублей, а вот бесплатно оставить тачку можно в первые 15 минут стоянки, с 19 часов до 7 утра и в праздничные дни.

Новые платные парковки в центре Тюмени. Схема.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 20 сентября 2021 на семи парковках снизилась цена стоянки на 5 рублей, а с 29 ноября все парковки в центре города станут платными.