В Тобольске стоматология выплатит пациентке 3 миллиона рублей за то, что испортила ей последние зубы

Более трех миллионов рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на новое лечение выплатит «Семейная стоматология» жительнице Тобольска. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, решение о взыскании вынес накануне, 28 октября, Тобольский городской суд Тюменской области.

Пять лет назад женщина (частично беззубая) обратилась в стоматологию, чтобы специалисты вылечили ей зубы и поставили протезы. В ноябре 2019 года протезирование зубов завершилось, и за эту услугу дама выложила 170 тысяч рублей. Правда, в результате оказанных, как оказалось позже, некачественных услуг у женщины возникли осложнения. Стоматология вернула тоболячке уплаченные деньги.

В декабре 2020 года дама обратилась в Тобольский городской суд с иском к клинике, чтобы та возместила моральный вред и расходы на новое лечение. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что стоматологические услуги действительно были оказаны некачественно, в связи с чем тоболячке пришлось перелечивать и перепротезировать зубы.

– Рассмотрев дело, суд взыскал с ответчика в пользу женщины моральный вред, стоимость предстоящего лечения и протезирования, а также штраф за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке и судебные расходы в общей сумме более 3 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе.

Стоматологическая клиника в суде иск не признала, решение суда пока не вступило в законную силу.